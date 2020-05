IBU vil truleg følgje FIS i forbodet mot fluor

sport

– Vi er innstilte på å følgje same linje, seier generalsekretæren i IBU, svenske Niklas Carlsson.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ville forby fluor i skismurning allereie frå komande sesong, men har måtta dryge eit totalforbodet fordi ein ikkje hadde gode nok testmetodar.

Innan skiskyting har òg fluor vorte brukte flittig, men har til no ikkje teke til orde for eit totalforbod utan ei nærare utgreiing.

– Vi har vore tydelege i synet vårt overfor dei nasjonale forbunda. Vi har følt at vi må ha på plass ein metode som er brukbar til å teste fluorbruken, seier Carlsson.

I Tyskland har ein funne ein metode, og eit firma jobbar med å optimalisere målemetodar for å kontrollere fluoren i smurningen.

– Vi skal ha eit styremøte 6.–7. juni for å diskutere spørsmålet, seier Carlsson.

Han seier at det er for tidleg å seie noko om kvar dei vil hamne og at ein på sommaren skal byrje å teste ut desse maskinene.

