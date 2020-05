Carlsen klar for semifinale i eiga turnering etter knusande siger

sport

Carlsen hadde stålkontroll frå start til slutt, vann to av tre parti mot Wesley So både søndag og tysdag og skal no spele semifinale i Rapid Challenge.

Der møter han Hikaru Nakamura. Den første kampen mellom dei to blir spelt torsdag. Som i kvartfinalen blir det spelt best av tre kampar, med fire hurtigsjakkparti i kvar kamp.

Med svarte brikker såg det lenge ut til å ende med remis i det første partiet tysdag, men ei sterk avslutning sørgde for Carlsen-siger etter 62 trekk. Då gav So opp og forsvann frå brettet. Dermed gjekk nordmannen opp i 1–0.

I det andre partiet vart det berre teke 29 trekk før Carlsen og So vart samde om remis.

Det tredje partiet vart meir spennande. Carlsen såg ut til å ha full kontroll, og prognosane talte for nordmannen gjennom nesten heile partiet, før Carlsen fekk dårleg tid. Likevel var det tida til So som gjekk ut først, og dermed vann Carlsen òg det tredje partiet og kvartfinalen.

Carlsen la grunnlaget søndag då han tok leiinga 1–0 over Wesley So i den første kvartfinalen. Carlsen utklassa amerikanaren med 2,5-0,5 då òg.

Måndag vart Hikaru Nakamura klar for semifinale.

Rapid Challenge inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, som har total premiesum på vel 10 millionar kroner.

(©NPK)