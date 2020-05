Sevilla-spelarar legg seg flate etter karantenebrot

sport

Éver Banega, Franco Vázquez, Luuk de Jong og Lucas Ocampos dukka opp på eit bilde frå eit selskap der over tolv personar var til stades. Bildet var lagt ut på Instagram.

Sevilla er ein del av stadene spanske styresmakter har innført spesielle tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. Samlingar på over ti personar er forbodne. Dessutan har den spanske toppserien La Liga innført eigne strenge reglar for å sikre spelarane fram til serien startar igjen.

– Eg vil be om unnskyldning for det som skjedde i går. Det var eit selskap med lagkameratar og familiane våre, men vi var ikkje klar over at vi gjorde noko gale. Eg ber om unnskyldning overfor klubben, fansen og samfunnet generelt. Det skal ikkje skje igjen, skreiv Banega på Instagram.

Den spanske regjeringa gav før helga La Liga løyve til å kunne starte opp igjen 8. juni etter å ha hatt pause i over to månader. Etter den førebelse planen skal Sevilla spele mot Betis 11. juni.

– Det er flott at spelarane har unnskylda seg. Det er positivt. Spelarar er forbilde i samfunnet og burde ta meir omsyn til kva dei gjer. Vi har full sikkerheit rundt treningsfelt og kampar, men desse stadene og møta bekymrar meg. Vi må vere uhyre forsiktige, sa La Liga-president Javier Tebas på den spanske TV-stasjonen Movistar søndag.

Tebas håpa at han kunne stadfeste 11. juni som oppstart, og sa at det ville vere ein hyllest til dei som har døydd av dei frykta koronaviruset.

