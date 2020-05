Langrennsstjernene blir sakte-TV – klare for rulleski minutt for minutt

sport

Det vart klart då arrangørane presenterte planane for årets koronatilpassa utgåve av arrangementet.

Det 12 timar lange rulleskirennet skal gåast som ein stafett med tremannslag. Startskotet går klokka ni på morgonen søndag 9. august og blir avslutta eit halvt døgn seinare.

Vinnaren er det laget som klarer å tilbakeleggje flest kilometer på tida som er til rådvelde.

Blink-festivalen blir i tillegg flytta ut av sentrumsgatene i Sandnes som følgje av virussituasjonen. Tre av fire konkurransedagar blir lagde til rulleskiløypene i Sandnes Arena.

– Vanlegvis er utgangspunktet for Blink-festivalen at vi trekkjer idretten inn der folk normalt er, inne i byen. Det gjer vi ikkje i år. No flyttar vi Blink ut av byen og opp i Sandnes Arena. Det er rett og slett fordi vi lever i den tida vi lever i, seier Blink-sjef Arne Idland til NTB.

Han seier at årets arrangement blir annleis på alle måtar. Det blir mellom anna ikkje opna for publikum.

Arrangementet blir innleidd med Lysebotn Opp, og blir deretter etterfølgt av tre dagar med renn i Sandnes Arena. Der blir det mellom anna lagt òg opp til ein supersprint i skiskyting.

Noregseliten i både skiskyting og langrenn har meldt at dei kjem. Ifølgje Idland skal ikkje mindre enn sju landslag liggje på samling i Sandnes-området i samband med festivalen.

(©NPK)