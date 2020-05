Tennisforbundet held ekstraordinært ting i juni

sport

Det ekstraordinære tinget skal haldast 20. juni.

«Bakgrunnen er at fleire klubber har gjort det klart at eit ekstraordinært tennisting er ønskeleg for å få ein god gjennomgang rundt informasjon som er komme fram i media den seinare tid», heiter det i ei pressemelding frå forbundet.

Nyleg vart det kjent at forbundet har bede om ei ekstern gransking som følgje av kritikk av pengebruk, organisasjonskultur og interne forhold.

Generalsekretæren gjekk av

NTF kom først i søkelyset då Alexander Kjær gjekk av som generalsekretær 1. mai som følgje av ein personalsak. Seinare har det komme avsløringar rundt pengebruk på reiser og bonusar.

Tennisforbundet skriv at det er av den oppfatninga at dimensjonen og viktigheita i saka gjer at paragraf 20 i NTFs lover kjem til bruk. I paragrafen kjem fram det at «disposisjonar av vesentleg betydning, ekstraordinær karakter eller betydeleg omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller verksemd kan berre vedtakast av årsmøtet/tinget».

Forbundet skriv vidare at det ekstraordinære forbundstinget vil få full gjennomgang av spørsmåla som er stila og god tid til oppfølgingsspørsmål og avklaringar.

Klubbar kravde gransking

Representantar frå fleire klubbar har reagert på pengebruken til tennisforbundet knytt til lønningar og reiseverksemd. Særleg Oslo Tennisklubb og Holmenkollen Tennisklubb har pressa på med krav om at det må gjennomførast ei ekstern gransking av forholda i forbundet.

– Den siste tida har vore krevjande for alle med eit stort hjarte for tennis. Diskusjonar, samtalar og innlegg har vore førte på telefon, i sosiale medium, i aviser og på nettsider. Det har vore vanskeleg for mange å få oversikt over kva som stemmer og kva som berre er påstandar mynta på å framstille NTF og enkeltpersonar i eit dårleg og uriktig lys, skreiv tennispresident Lars Gjerdåker og konstituert generalsekretær Aslak Paulsen i ei pressemelding sist veke.

(©NPK)