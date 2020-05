Avis: Premier League-toppane vil spisse treningane neste veke

sport

Avisa The Times melder at PL-leiinga ønskjer at klubbane i den engelske eliteserien skal starte fullkontakt-trening neste veke.

Dette er eit steg som må takast før laga igjen kan spele kampar. Det er delte meiningar om dette òg i spelarkorpset. Watfords Troy Deeney og nokre få lagkameratar ønskjer ikkje å vere med på treningane som går føre seg i dag. Det er ikkje med full kontakt.

Chelseas Ngolo Kante vart innvilga treningsfri på ubestemt tid. Til liks med Deeney er han redd for å bli covid-19-smitta. Ifølgje avisa The Sun skal Chelsea vere villig til å sjå bort frå Kante heile resten av denne sesongen.

Det er planlagt ei rekkje videokonferansar òg denne veka der PL, spelarar, managerar og helsepersonell skal diskutere vegen vidare for dei 20 toppklubbane i England.

Det står att 92 kampar i Premier League der Liverpool leier tabellen soleklart. Ligaen byrjar å få dårleg tid dersom sesongen skal kunne sluttførast.

Uefa held eit styremøte 17. juni der det truleg kjem datoar for kampar i regi av dei. Kvalifiseringar til Champions League og europaligaen er no sett til starten av juli. Det kan bli endra.

(©NPK)