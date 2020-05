Watford ramma av koronaviruset - tre smitta

sport

Dei tre er tre av seks tilfelle av smitta etter den første runden med testing rundt Premier League-klubbane.

Til saman 748 frå 19 klubbar vart testa måndag. Den 20. klubben vart testa tysdag.

I Burnley er det kjent at den assisterande manageren til klubben Ian Woan har testa positivt. Det er ikkje kjent kven dei tre smitta i Watford er.

Opplysningane om dei smitta i Watford kom etter at kapteinen til klubben Troy Deeney stod fram og sa at han ikkje ønskte å delta på treningane som starta denne veka. Kapteinen stoler ikkje på protokollen for trening som vart lagt fram førre veke.

Det er ikkje tillate med kontakttrening for klubbane i Premier League.

(©NPK)