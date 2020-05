NRK: Blir kanskje opna for barneidrett frå 1. juni

sport

Det stadfestar avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, overfor NRK.

– Det er sannsynleg at vi kjem til å kome med tilrådingar som gjeld alle barn frå 0–20 år og alle idrettsgreiner. I kva form er litt for tidleg å seie, men vi har ein god dialog med Folkehelseinstituttet og Norges idrettsforbund om moglege løysingar. Så vil vi sjå om dette er mogleg å få til allereie frå 1. juni, seier han.

Signala frå helsestyresmaktene kjem berre nokre timar etter at det tysdag vart gitt grønt lys for at utøvarar under 20 år i fotball og andre idrettar med «begrenset fysisk kontakt» kan ta opp att trening frå 15. juni.

Helsestyresmaktene skal innan 1. juni komme med nye retningslinjer rundt trening i idretten, og NRK melder at det går mot ytterlegare oppmjuking av reglane.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønskjer at alle idrettar skal gjenopne allereie 1. juni.

– Det er fordi at smittesituasjonen er som han er i dag. Vi har god kontroll på noverande tidspunkt og regjeringa er tydeleg på at vi skal prioritere barn og unge, seier Linhave.

Når det blir opna for kampaktivitet er usikkert.

