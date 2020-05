NHL framleis eit stykke unna oppstartsplan, grensestenging skaper problem

sport

APS anonyme kjelde uttalte seg etter at Canadas statsminister Justin Trudeau tysdag offentleggjorde at restriksjonane på grensepasseringar blir forlenga til 21. juni. Grensa har vore stengd sidan 18. mars for reiser som ikkje blir klassifiserte som nødvendige.

– Eg håper at dagens kunngjering ikkje får betydeleg innverknad på diskusjonane og planane våre om å ta opp att sesongen, sa NHLs visekommissær Bill Daly i ein kommentar.

Sju av dei 31 klubbane i NHL høyrer heime i Canada.

Reiseavgrensingar og karanteneavgjerder kan gjere oppstart av ligaen vanskeleg. Ein betydeleg del av spelarane i ligaen er frå Europa og har som Mats Zuccarello reist heim under viruspausen.

Samlar laga

NHL-sjefen Gary Bettman sa måndag at ligaen vurderer åtte–ni ulike arrangørstader for bruk når det skal spelast kampar igjen. Han sa at ein ser for seg å nytte to til fire slike stader og at ein vil samle inntil 12 lag på kvar stad, plassere dei i karantene og spele fleire kampar om dagen i kvar arena, utan tilskodarar.

Det blir stadig meir usannsynleg at ein prøver å spele ferdig grunnserien. Mange trur det går mot eit sluttspel med 24 lag. Sju lag var i praksis utan sluttspelssjanse då sesongen vart avbroten i mars, og dei vil då sleppe å samle spelarane sine igjen og spele kampar utan særleg sportsleg innhald.

Om det blir sluttspel med 24 lag, blir Zuccarellos Minnesota Wild eitt av dei. Det kan bli spelt nokre grunnseriekampar i forkant av sluttspelet.

Lang pause

Bettman har sagt at han er fast bestemd på å dele ut Stanley Cup-trofeet, og det er ikkje sett nokon tidsfrist for når ein må byrje og når sesongen må vere avslutta. Det er snakka om at ein kan spele heilt til oktober, og at neste sesong kan vente til desember eller januar.

I så fall vil nokre lag og spelarane deira likevel kunne få ein kamppause på ni eller ti månader.

– Eg trur mange går og ventar på at ligaen snart set ein frist for kor lenge vi kan vente, seier New Jersey Devils-keeper Cory Schneider, ein av dei som kan måtte vente veldig lenge på neste kamp.

– Når seier vi at tida har gått ut og at det er for seint til å fullføre sesongen på ein ordentleg måte?

Ved sidan av Devils er Buffalo Sabres, Ottawa Senators, Detroit Rei Wings, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings og San Jose Sharks laga utan utsikt til sluttspel.

