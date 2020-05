Giske meiner regjeringa dreg beina etter seg

sport

Ap-toppen meiner det var på høg tid at regjeringa onsdag kom med ei oppmjuking av smittevernreglane for breiddeidretten. Der blir lagt opp til at idrettar med «begrenset fysisk kontakt» kan trene meir normalt frå 15. juni.

– Eg synest at regjeringa har drege beina etter seg i denne saka. Det er beteiknande at det er først når Stortinget kjem på banen og Danmark går føre, at også regjeringa finn løysingar for breiddeidretten. Idrettsleiarar har i lang tid åtvara mot faren for stort fråfall mellom dei barn og unge, seier Giske til NTB.

Han påpeikar at folkehelsestyresmaktene har gjort det klart for ei god stund sidan at smittefaren blant barn er liten, og at det er fleire veker sidan råda rundt trening i breiddeidretten kom.

– Likevel skal dei vente heilt til den 15. juni, og då er vårsesongen nesten over. Det er bra at det kjem, men eg er heilt sikker på at idretten hadde klart å få nye retningslinjer veldig raskt, og det burde styresmaktene ha lagt til rette for.

Rart

Aps idrettspolitiske talsperson trur at det er mange som går tre merkelege veker i møte.

– Det er veldig rart at vi no i tre veker på trening ikkje kan matche ungane til å spele fotball, sjølv om det er klarlagt at det er helsemessig forsvarleg, fordi ein skal vente på datoen 15. juni. Kjem styresmaktene til å gripe inn mot dei som speler fotball sjølv om det no er avklart at dei kan spele fotball? Eg trur dette blir veldig rart, seier han.

Giske har forståing for idrettsleiarar og foreldre som meiner at arbeidet for breiddeidretten ikkje har hatt høg nok prioritet.

– Det verkar heile vegen som at regjeringa har teke lett på idretten. Det er forståeleg at dei har hatt mange ting å bekymre seg for, men såpass mange er det tilsett i embetsverk og direktorat at det hadde vore mogleg å handtere idretten tettare. Det er eit heilt departement som har idretten som ansvar saman med kultur.

Respekt

– Målet er at den nye smittevernprotokollen for breiddeidretten skal vere klar 1. juni? Du meiner at opninga av breiddeidretten kan framskundast?

– Ja, eg meiner det er openbert at med ein gong dei nye reglane er på plass, så må ein setje dei i verk. Viss det er korrekt at den nye rettleiaren skal vere på plass 1. juni, og så skal det enno gå 14 dagar før dei har lov til å byrje? Det verkar heilt meiningslaust. Det er bra at det opnar, men vi må passe oss for å lage reglar som er vanskeleg å forstå fordi det kan føre til at folk mister respekten for reglar som er veldig viktige.

– Det er ikkje fastlagt når det kan spelast kampar for breidden igjen?

– Nei, men det må ein finne ut av. Det har litt å gjere med kor mange som skal møtast og kor mange som blir kravd for å avvikle ein kamp. Det viktigaste er at dei faktisk får lov til å spele fotball. Det er lite inspirerande å spele rundt kjegler og trene på straffespark. Så får vi sjå etter kvart om det blir opna for kampar, men den viktigaste sigeren er at det blir opna for å drive med sporten.

I tråd meg regelverket

Kulturminister Abid Raja seier følgjande til VG om kvifor regjeringa ikkje har opna opp tidlegare, sjølv om Danmark har gjort det.

– Det er viktig å hugse at vi har våre smittevernmyndigheiter, medan Danmark og Sverige har sine eigne. I Noreg har vi veldig god kontroll. Vi opnar samfunnet gradvis og kontrollert. Alt skjer i tråd med råda frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og blir forankra i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringa har ikkje hatt som mål å halde igjen når det gjeld barneidretten, tvert imot. Vi har mål om opne opp så raskt som mogleg, og vi har ikkje kasta bort eitt minutt. Men kan ikkje gjere det med mindre vi er sikre på at det ikkje vil bidra til auka smitte, seier Raja.

(©NPK)