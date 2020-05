Friidrettsprofil og gullgrossist legg opp – mista motivasjonen etter koronaviruset

sport

Dolve tok fem NM-gull utandørs frå 2013 til 2017 og har òg fire NM-gull innandørs.

– Eg gav meg sjølv eit ultimatum i haust. Det var alt eller ikkje noko. Viss eg ikkje klarte å kvalifisere meg til OL, var det over. Det var no eg skulle setje inn støyten, men verda ville det annleis. Då var det berre å seie stopp, fortel 25-åringen til BA.

Dolve har 5,66 meter som personleg rekord.

Då koronaviruset kom på banen stoppa all trening, og Dolve mista motivasjonen. Då også OL vart flytta var det definitivt over.

– Eg gjekk lenge og vurderte kva eg skulle gjere, men så slo det meg at om eg satsar eitt år til, og det hadde gått bra i OL, så kunne eg jo ikkje gitt meg. Det har vore så mykje motgang dei siste to åra at eg ikkje hadde motivasjonen. Eg har ikkje følt nok på framgang, for eg trur ikkje at eg hadde sett punktum no om eg hadde «perset» i fjor, seier Dolve.

Han representerte Noreg i friidretts-EM så seint som i 2018.

