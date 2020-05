Brynhildsen til Molde no

sport

Han hadde opphavleg kontrakt med Stabæk til 1. juli. 21-åringen forlèt klubben vel ein månad før avtalen hans går ut, ifølgje VG.

– Vi er veldig godt nøgde med at vi har klart å løyse saka med Ola. Det har vore litt fram og tilbake, men det har ordna seg til slutt, og det er Molde veldig nøgde med, seier administrerande direktør Ole Erik Stavrum i Molde til avisa.

Han seier at «det kostet litt, men at det var innenfor fornuftige rammer».

Kontrakten med Molde gjeld for to og eit halvt år for Brynhildsen.

(©NPK)