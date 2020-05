United ber fansen halde seg unna

sport

Premier League-sesongen vart sett på pause i byrjinga av mars. Ole Gunnar Solskjærs formsterke United-mannskap låg då på femteplass på tabellen.

Nett no er det usikkert om den engelske fotballsesongen kan bli fullført. Arbeidet med restart-planane går føre seg for fullt. Dersom kampaktiviteten blir teken opp att, blir det spelt fotball for tomme tribunar.

United har fire heimekampar igjen å spele. I ei melding sendt til sesongkortinnehavarane til klubben skriv no Old Trafford-klubben:

– Vi deler skuffelsen over at du ikkje får sjå United frå tribunane, men vi oppmuntrar deg til å gi oss di lojale støtte frå den trygge og komfortable heimen din.

Håpar på samarbeid

Vidare ber klubben innstendig om at fansen viser samarbeidsvilje «ved ikkje å reise til nokon arenaer som vi spelar på kampdagar».

Helsestyresmaktene i England og også andre land fryktar at store grupperingar med supporterar vil samle seg på utsida eller i tilknyting til arenaene i samband med idrettsarrangement som blir gjennomførte bak lukka dører. Det kan føre til uønskt smittespreiing.

Manchester United opplyser at klubben jobbar tett med rettshavarane for å gi fansen den best moglege TV-opplevinga når kampaktiviteten eventuelt blir teken opp att.

United har elles vedteke å refundere sesongkortinnehavarane til klubben for kampar dei ikkje får med seg som følgje av virusrestriksjonane.

(©NPK)