Uefa-sjefen trur på hektisk fotballsommar

– Å avslutte så tidleg (som nokon har gjort) er ikkje ei ideell, meiner eg. Situasjonen kan forbetre seg, sa Ceferin i eit intervju med bein SPORTS.

Frankrike, Nederland og Belgia hadde avslutta den nasjonale sesongen sin då intervjuet vart gjort. Måndag kom nyheita om at Skottland gjer det same.

– Dersom situasjonen held seg som no, vil den europeiske sesongen (Uefa-klubbturneringane) bli avslutta i august. Eg kjenner meg sikker på dette. Eg reknar òg med at 80 prosent av dei nasjonale ligaene kan bli spela ferdig. Hos dei som ikkje gjer det, vil laga måtte spele kvalifisering for å kome med i Uefa-turneringar neste sesong.

I Frankrike er Paris Saint-Germain og Lyon med i den noverande sesongen av Meisterligaen. Desse laga risikerer å måtte spele heimekampane i utlandet.

– Eg kan ikkje sjå nokon grunn til at franske styresmakter vil stoppe kampar utan tilskodarar, men vi får sjå. Dette er noko eg ikkje kan påverke, sa Ceferin.

Må vente

Tysk Bundesliga kom i gang sist helg. Seriane i England, Spania og Italia er planlagt starta i midten av juni og avslutta på fem–seks veker.

Den norske Eliteserien tek til 16. juni med første serierunde.

Uefa flytta tidlegare i år EM-sluttspelet for menn til neste år. Noreg kan kvalifisere seg dit med to sigrar i omspelet i Uefa-nasjonsligaen. I første kamp ventar Serbia i Oslo. Norsk siger der gir «finale» mot anten

Skottland eller Israel. Også han blir i så fall spela i Oslo.

Uefa har ikkje gått ut med speledatoar, men det mest sannsynlege er at omspelet skjer i månadsskiftet oktober og november.

