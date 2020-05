PL-leiinga positiv til tittelseremoni for Liverpool

sport

Det raudkledde Anfield-laget treng berre to sigrar for å vere sikra det første ligagullet sitt på 30 år. Dersom Premier League-sesongen blir teken opp att etter koronapausen, tyder det venteleg at draumen blir oppfylt.

Masters stør tanken om at ein seriemeister fortener ein tittelseremoni, og han seier til britiske medium at ein vil prøve å arrangere ein slik dersom det ikkje inneber helsefare.

– Viss det er mogleg, så ja. Vi vil gjerne ha ein troféseremoni. Vi vil gjerne gi spelarane og dei klubbtilsette den augneblinken dei har kjempa så hardt for, viss det (seriemeisterskapen) skjer, seier PL-toppen.

Tysdag ettermiddag kan Premier League-klubbane ta opp att trening i små grupper. Det er eit første steg på vegen mot trening med kontakt og deretter fotballkampar.

Det er samtidig ikkje avklart om og når sesongen kan sparkast i gang att. I helga vart det spelt fotball i Tyskland, og Masters seier at erfaringane derifrå var nyttige.

– Eg tykkjer at oppstarten av ligaen, å sjå det blir spelt og sjå kvaliteten på fotballen, observere totalpakken bak stengde dører og korleis det vart kringkasta, det var verkeleg til hjelp for Premier League og dei europeiske kollegaene våre, seier han.

