Langrennsstopp: Jobbar med maskin som kan avsløre fluor-juks

Den svenske avisa har intervjua Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), om den til no hemmeleghaldne maskina. Han fortel at arbeidet går som planlagt, og at ein prototyp skal vere klar tidleg i sommar.

– Teknisk sett er vi klare. Vi har alt under kontroll. Utviklinga av testmaskina går heilt etter planen. Dei gjer en masse testar no, og resultata er veldig lovande, seier Mignerey til Expressen.

FIS-toppen vil ikkje dele bilde av maskina eller gi opp kontaktinformasjon til det tyske selskapet som utviklar ho. Såpass hemmeleg er nyvinninga til skisporten.

Ikkje avklart

FIS vedtok i november eit totalforbod mot bruk av fluorprodukt på skia frå kommande sesong. Det skjer etter avsløringar om kor helsefarleg fluorsmurningen er.

Samtidig kunne ikkje avgjerda spikrast heilt før ein har ein kontrollfunksjon mot juks. Planen er at testmaskina skal kunne takast i bruk allereie til vinteren, og at ho skal kontrollere alle ski-par som blir brukt i konkurransar. Men det er enno ikkje klart kva som skjer med utøvarar som eventuelt skulle bli ferska.

– Det er ikkje bestemt enno. Vi jobbar akkurat no med å bestemme reglane og kva konsekvensar det blir for løparar som prøver å gå med fluorsmurning, seier Mignerey.

Kommande måndag er den endelege avgjerda frå FIS-styret venta om det blir fluorforbod eller ikkje frå kommande sesong.

