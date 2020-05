Korcsmárs kontrakt med Midtjylland oppheva, vender tilbake til Noreg

sport

Den 31 år gamle midtstopparen har slite med ein kneskade og har ikkje spelt for førstelaget sidan ein cupkamp mot Dalum 26. september i 2018. Derfor har den danske superligaklubben akseptert Korcsmárs ønske å få oppheva kontrakten slik at han kan flytte tilbake til Noreg med den norske kona si og dei to barna til paret.

– Der har vore mange timar åleine i styrkerommet, men eg trudde jo på eit comeback. Det var det eg jobba mot. Dessverre gjekk det ikkje som ønskte, og det er naturlegvis frustrerande, seier Korcsmár.

Tilbake i Noreg skal ungararen finne ut om han vil avslutte den aktive karrieren sin. I så fall håper han at han finne ein annan jobb i same bransje. Korcsmár spelte i Brann frå 2010 til 2013.

– Eg har spennande planar, men vi må sjå kva som skjer. Håpet mitt er at eg kan halde fram innan fotballen, seier han.

Han kom til Midtjylland frå ungarske Vasas sommaren 2017. Gjennom tida i Danmark vann han éit seriemeisterskap og eit cupgull. Han fekk med seg 38 kampar og skåra to mål.

