Helstrup klar for Tromsø – klubbane samde

sport

Det stadfestar klubbane i ei felles fråsegn tysdag.

«HamKam og Tromsø er i dag blitt samde om at Gaute Helstrup fristillast frå kontrakten med HamKam, slik at han kan tiltre som trener for Tromsø IL frå dagens dato», heiter det.

Det var i slutten av april at Tromsø tok kontakt med Hamar-laget og fekk grønt lys til å snakke med Helstrup. Førre veke gjekk føre seg det samtalar mellom trenaren og Tromsø.

Torsdag leverte han oppseiinga si til Hamar-klubben.

Tysdag vart det stadfesta at Helstrup, som er oppvakse i Tromsø, er tilbake i fødebyen sin. Han var trenar for Tromsdalen i sju sesongar frå 2011 før han overtok HamKam i fjor.

Finske Simo Valakari fekk sparken i Tromsø 19. april. Klubben som rykte ned frå eliteserien førre sesong starta umiddelbart jakta på ny trenar.

No er det HamKam som må ut og jakte ny trenar fram mot seriestart. Førstedivisjon skal etter planen starte 7. juli.

(©NPK)