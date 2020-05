Frafjord-ja til full landslagssatsing: Siktar på tre OL-gull

sport

– Det har berre vorte artig med handballen igjen. Eg snakka litt med Thórir tidlegare i år. Det har òg gått bra i Esbjerg. Viss dei trur eg har noko å bidra med, så er eg villig til å bidra, og håpar eg kan gjere det. Det er tøff konkurranse på denne plassen, seier Frafjord til NTB.

Ho opnar for at det kanskje kan bli mest forsvarsjobb.

Landslagssjef Thórir Hergeirsson er glad for å ha med veteranen.

– Dette er veldig gledeleg. Marit har lyst til å slåst om ein plass på landslaget att. Ho har fått lysta tilbake, seier han til NTB.

– Ho kan kanskje seie meir om dette sjølv, men eg trur òg at med den satsinga ho opplever i Esbjerg, vil landslagsspel vere bra for henne, legg islendingen til.

Reprise?

Linjespelaren Frafjord fyller 35 år i desember. I mars sa ho seg villig til å bidra for Noreg i OL-kvalifiseringa i Montenegro same månad, men ho vart avlyst på grunn av pandemien.

OL-kvalik-turneringa skal spelast i mars neste år. Dei to beste nasjonane går vidare til Tokyo-leikane. Montenegro, Romania og truleg Thailand blir motstandarar for Noreg i kvalifiseringa.

Frafjord vann OL både i 2008 og 2012 og tok bronse i 2016.

– OL i 2012 er kanskje det morosamaste eg har vore med på i meisterskap. Då klarte vi å snu det i vår favør etter at vi hadde slite i starten. Det hadde vore fint å kunne oppleve noko slik igjen, seier Frafjord til NTB.

Stopp

13. mai 2018 avslørte Frafjord til NTB at ho ville gi seg som handballproff. Det gjorde ho under Final4-sluttspelet i Budapest der ho spelte for Bucureşti.

– Dette har vore livet mitt i 15 år, og eg har vore heldig og opplevd veldig mykje, men no føler eg at det er nok for min del, sa veteranen då.

Nokre månader seinare valde Frafjord å takke ja til danske Esbjerg for å hjelpe klubben. Der har satsinga utvikla seg til toppnivå. Esbjerg skal spele meisterligasluttspelet i Budapest i starten av september.

Handballjentene samlar seg i Kristiansand i juni, og til den samlinga er Frafjord teken ut.

Gjensynet hennar med landslaget i kamp kjem truleg i september i ei turnering i Danmark.

