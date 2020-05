Siger for «piskehesten» – tilbake etter skandalen

sport

Hesten vart tildelt to saftige piskeslag under oppvarminga til eit løp for nokre veker sidan. TV-kamera snappa opp hendinga, og bilda vart raskt delt òg på sosiale medium. Det førte til ramaskrik og sinne i trav-Sverige.

Travsporten er langt større i Sverige enn i Noreg, og saka vart hovudoppslag i fleire aviser og på nyheitssendingar i TV.

Dei brutale piskeslaga gjorde at stallguten som brukte pisken, vart stengt ute frå sporten i lang tid i Sverige. Han mista òg jobben same kveld. Trenaren Alessandro Gocciadoro var ikkje til stades då regelbrotet skjedde, men trass at han oppheldt seg i Italia, ventar mange vekers utestenging òg for han for løp i Sverige.

Hesten vart umiddelbart flytta til svensken Björn Goops stall. Det var òg han som styrte Zarina Bi inn til siger måndag.

Den 5-årige hoppa står med 13 sigrar på 34 startar i karrieren.

