Serie A-klubbane måtte utsetje treningsstarten

Formalitetane som skulle på plass rundt lagidrettens felles smittevernprotokoll vart nemleg ikkje rydda av vegen i tide. Den siste og oppdaterte utgåva av protokollen er enno ikkje godkjend av dei medisinske ekspertane i regjeringa. Søndag la klubbane i Serie A fram fleire endringsforslag til protokollen.

Idrettsminister Vincenzo Spadafora opplyser samtidig at han har fått det oppdaterte dokumentet, og at det truleg vil bli behandla måndag.

Individuelle treningar har vore tillatne i italiensk fotball sidan 4. mai. Sidan då har det vore diskusjonar rundt kva retningslinjer som skal gjerast gjeldande for felles treningar.

Søndag vart det semje blant dei 20 Serie A-klubbane om at spelarar og trenarar skal returnere til heimane sine etter trening, i staden for å plasserast i eit karantenepreget treningsleir dei neste to vekene. Det vil redusere pressa på klubblegane, som ville hatt det fulle medisinske ansvaret dersom ein gjekk for ei løysing med ein stengd treningsleir.

Dersom ein spelar testar positivt for koronaviruset, vil vedkommande bli isolert. Resten av laget kan halde fram treningsaktiviteten, men under strengt oppsyn og i samsvar med karantenereglar. I eit tidlegare utkast til smittevernprotokoll heitte det at alle spelarane skulle isolerast ved eventuelle positive testar. Det skapte rabalder.

13. juni er utpeika som ein mogleg dato for restart av kampaktiviteten i Serie A.

