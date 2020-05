Kamerunsk spiss klar for Kristiansund

sport

– Vi er veldig godt nøgde med å få på plass signeringa av Faris Pemi Moumbagna, med atterhald om at han blir får arbeidsløyve, seier sportsleg leiar i Kristiansund, Kenneth A. Leren, på nettsida til klubben.

Pemi kjem frå Rainbow FC i Kamerun og var på lån i amerikanske Betlehem Steel førre sesong. Han har U-landslagskampar for Kamerun.

Kristiansund har måtta vente lenge på visum, og Femi kom dessutan til Noreg dagen før nedstengningen hadde starta på grunn av koronaviruset.

– Tolmodet til spelar, agent og oss som klubb har vorte sette på prøve, men alle involverte har vore nøydd til å ta innover seg den spesielle situasjonen verda har vore i dei to siste månadene, seier Leren.

– Eg veldig glad for å signere med Kristiansund. Det har vore ei lang reise på mange måtar. No ser eg fram til å gjere mykje bra saman og vinne kampar. Dette er den beste plassen for meg å prestere, seier Pemi.

Kristiansund innleier årets sesong borte mot Rosenborg 16. juni.

