Tottenham i gang med koronatestar – alle prøvane negative

sport

Kane vart fredag morgon intervjua i Tv-programmet Good Morning Britain på ITV, og der kom han med ei oppdatering på statusen i Tottenham-troppen.

Enn så lenge er det ikkje ope for fellestreningar i engelsk fotball, men spelarane har dei siste par vekene hatt moglegheit til å trene individuelt på anlegget til klubbane.

– Eg har ikkje sett så mange av lagkameratane mine enno, men for augneblinken trur eg alle er OK. Vi ønskjer berre å sjå planen frå Premier League og korleis den ser ut. Så får vi berre ta det derfrå, seier Kane.

Ifølgje ITV avslører Tottenham-stjerna òg at alle Spurs-spelarane har vorte testa for koronavirus denne veka, og at alle prøvane var negative. Dette er òg omtalt av London-avisa Evening Standard.

Kane seier han er klar for å trene saman med lagkameratane sine igjen så snart som mogleg. Fellestreningane vart stengde ned i midten av mars.

– Personleg vil eg gjerne starte å trene igjen i små grupper om vi får løyve til det. Berre å komme tilbake til ein slags normal så fort som mogleg. Alle har det personlege synet sitt på det, men etter det eg har høyrt, synest alle det er OK.

Tidlegare har britiske styresmakter signalisert at treningar i mindre grupper kan starte opp frå førstkommande måndag, og fleire klubbar planlegg for det.

(©NPK)