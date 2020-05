Tokyos OL-sjef: Kan bli anna type leikar, veit ikkje kva IOC-pengane skal dekkje

sport

– Leikane som blir arrangerte om eit drygt år blir kanskje ikkje det same konvensjonelle OL og Paralympcis som vi kjenner frå før, sa han.

Han kunne framleis ikkje setje tal på kor mykje utsetjinga vil koste. Japanske medium har tidlegare anslått alt frå 20 til 60 milliardar kroner, og det meste må dekkast av vertsnasjonen i ein situasjon der økonomien er hardt ramma av viruspandemien.

– Vi ser etter innsparingsmoglegheiter på alle område. Dette er tida for å leite etter kva som er essensielt for leikane, kva dei må innehalde. Eg trur vi kan ende opp med ein ny type OL og Paralympics, noko som blir unikt for Tokyo, sa Muto.

For tidleg

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) vedtok torsdag at ein vil bruke 800 millionar dollar (8,2 milliardar kroner) på utsetjinga, og 150 millionar (1,55 milliardar kroner) går som krisehjelp til internasjonale særforbund og nasjonale OL-komitear.

Dei resterande 650 millionar dollar (6,65 milliardar kroner) skal dekke merkostnader ved sjølve utsetjinga av leikane, men Muto kunne ikkje svare på korleis desse pengane skal brukast.

– IOC har sagt at det er for tidleg å gå i detaljar, så vi i organisasjonskomiteen veit ikkje kvar desse pengane vil bli brukte, sa Muto.

Stor oppgåve

IOC-president Thomas Bach sa torsdag at arbeidsgruppa for dei utsette leikane vil snu kvar stein for å finne innsparingsmoglegheiter, men at det ikkje må gå ut over ånden til leikane og kvaliteten på konkurransane.

Så langt er det ikkje offentleggjort konkrete område der det skal sparast pengar ut over fakkelstafetten, som truleg vil bli avvikla i redusert utgåve.

Muto sa at ein framleis jobbar med å sikre at alle dei 43 planlagde arenaene er tilgjengelege neste år, og med å kunne gjennomføre eit uendra øvingsprogram for leikane som skal opnast 23. juli 2021.

– Dette arbeidet kjem til å ta tid. Det er ikkje til å unngå, sa Muto.

