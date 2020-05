Sesongen over i engelsk 2. divisjon, inga semje i førstedivisjon

sport

Mange trudde at klubbane på nivå tre ville bli samde om ikkje å ta opp att sesongen, men fleire klubbar sette seg imot sterkt ei slik løysing og ønske å spele ferdig.

Det er særleg klubbar som er med i kampen om opprykk som ikkje ønskjer å gi opp sesongen enno. Sunderland, Peterborough, Ipswich, Oxford, Fleetwood og Portsmouth har i ei felles fråsegn gjort det klart at dei ikkje vil avbryte sesongen.

Fire av desse klubbane ligg på kvalifiseringsplass, Sunderland og Ipswich like bak. Coventry og Rotherham er på dei to direkte opprykksplassane.

Peterborough har varsla søksmål om laget blir fråteken moglegheita for opprykk ved at sesongen ikkje blir spelt ferdig. Ifølgje britiske medium vil samtalane halde fram over helga.

Etter at 1.-divisjonsklubbane avvikla møtet sitt hadde turen kommen til klubbane på nivå fire i engelsk fotball, og dei vart ganske raskt samde om at serien ikkje vil bli fullført.

Klubbane slit tungt økonomisk og ville få problem med å oppfylle krava i den strenge smittevernprotokollen som skal nyttast når sesongen i Premier League og meisterskapsserien blir spelt ferdig. Dessutan er det mykje fleire spelarar på utgåande kontrakt i dei divisjonane.

I 2. divisjon vil ein dele oppnådde poeng på spelte kampar for å fastsetje tabellrekkjefølgja, men opp- og nedrykk er enno ikkje fastsette. Det er ikkje avvist at ein vil avvikle eit opprykkssluttspel.

Crewe, Swindon og Plymouth låg på opprykksplassane, medan Stevenage var på nedrykksplass.

(©NPK)