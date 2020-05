Kvinnelege stavhopparar vil slå gutane i «Garden Clash»

sport

Svenske Mondo Duplantis og franske Renaud Lavillenie delte sigeren i dysten til mennene då dei svinga seg over lista 36 gonger kvar i løpet av 30 minutt, alt i sin eigen hage. Sam Kendrick frå USA greidde høgda berre 26 gonger.

I «Ultimate Garden Clash II», som blir avvikla søndag, skal OL-meister Katerina Stefanidi frå Hellas, amerikanske Katie Nageotte og canadiske Alysha Newman prøve å overgå mennene ved å greie høgda si minst 100 gonger til saman.

Kvinnene legg lista på 4,00 når dei hoppar i Aten (Stefanidi), Marietta (Nageotte) og Bolton, Ontario (Newman). Det gjer dei klokka seks laurdag kveld norsk tid, og alt blir strøyma på Det internasjonale friidrettsforbundets YouTube-, Twitter- og Facebook-sider.

Inspirert

Dysten til mennene for to veker sidan vart sett direkte av 250.000 menneske, og i løpet av eit døgn hadde over ein million sett sendinga. Stefanidi var blant dei, og ho vart inspirert.

– Då eg såg gutane gå over 98 gonger til saman, tenkte eg at det ville vere umogleg å slå dei. Men så prøvde eg sjølv, og eg var ikkje så langt unna. Dette er ein morosam måte for kvinner å utfordre menn på seier ho til World Athletics.

– Vi skal prøve å slå dei anten saman eller individuelt. Vi rekna ut kva 5,00 for menn ville svare til for kvinner og kom til 3,85, men vi føler at 4,00 er eit rundt tal som er lettare å svelgje. Det kan nok koste oss nokre riv, men vi siktar likevel mot 100.

Medan mennene alle hadde stavgrop i eigen hage, skal kvinnene hoppe på eit idrettsanlegg i nærmiljøet sitt.

Spennande format

– Eg liker dette formatet. Det skjer noko heile tida, og det er ekstremt tiltalande for fansen når alle prøver å gjere så mange hopp som mogleg på kort tid, seier Nageotte, som til liks med Stefanidis har personleg rekord på 4,91.

– Det er òg enkelt å forstå. Alle hoppar på same høgde flest mogleg gangar. Det ikkje noko av det taktiske spelet som nokre gonger forvirrar publikum.

Newman er regjerande samveldemeister og gleder seg til å bryte konkurransepausen. World Athletics-president Sebastian Coe gler seg òg.

– Eg gler meg over potensialet i dette kreative prosjektet og vil takke utøvarane for at dei omfamnar det. Slike tiltak kan gi utøvarane konkurransekjensla igjen inntil vi kan komme tilbake til ordinære stemne igjen, forhåpentlegvis seinare i år, seier han.

(©NPK)