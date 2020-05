Jeanett Kristiansen tilbake til Vipers

sport

– Jeanett kom plutseleg i ein situasjon der dette var mogleg. Då var det ganske naturleg for oss å melde oss på, seier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Den danske avisa Herning Folkeblad var først ute med at Kristiansen var på veg bort frå den danske klubben sin. Det skal vere store økonomiske problem i klubben, som låg på femteplass i toppserien då sesongen vart avblåsen.

– Då situasjonen vart som han vart i lys av koronaviruset, er eg veldig takksam for at Vipers ville ha meg tilbake. Men det var veldig trist at det skulle gå slik i Danmark, seier Kristiansen.

Ho er fristilt frå kontrakten ho hadde eitt år igjen av.

– Eg hadde eit par andre alternativ. Det var toppklubbar som speler i Champions League, frå mellom anna Frankrike, Romania og Polen, seier 27-åringen, som ikkje vil røpe kva klubbar det er snakk om.

Jeanett er søster av Veronica Kristiansen.

