Italias idrettspresident «99 prosent sikker» på Serie A-omstart i juni

– Kor store eg trur sjansane er for at Serie A startar 13. juni, på ein skala frå 1 til 100? Eg vil seie 99, seier Malago til TV-kanalen RAI.

– Alt er klart for omstart av ligaen. Men om du spør meg om sjansane for at sesongen kan fullførast så vil eg trenge ei krystallkule.

Malago er president i Italias olympiske komité (Coni), som i praksis er idrettsforbundet i landet.

– Det er ein reell fare for at ein ikkje får fullført sesongen, men Serie A er fast bestemt på å prøve, seier han.

Onsdag vedtok Serie A-klubbane at sesongen skal takast opp att 13. juni så lenge styresmaktene gir klarsignal. Då vil det vere meir enn tre månader sidan all idrett i landet vart stoppa som følgje av viruspandemien som ramma Italia spesielt hardt.

Dei fleste laga har 12 kampar igjen å spele, nokre har 13. I cupen står returkampane i semifinalane og dessutan finalen att.

Usemje om tiltak

Idrettsminister Vincenzo Spadafora har godkjent at fellestreningar blir tekne opp att frå kommande måndag etter at individuell trening på anlegget til klubbane har vore tillate den siste tida.

Alt skjer i tråd med ein omfattande smittevernprotokoll, men det er usemje og uvisse knytt til kva som blir gjort om nokon testar positivt på koronaviruset. Spadafora har sagt at resten av laget må i to vekers isolasjon dersom ein spelar blir smitta.

– Eg veit ikkje kvifor dei fatta den avgjerda. Eg har høyrt at det framleis kan bli endra, men eg vil ikkje leggje meg opp i den diskusjonen. Dei medisinske rådgjevarane til styresmaktene er seriøse folk som ønskjer å verne landet vårt, seier Malago.

Sjekkar overtramp

Torsdag melde Italias fotballforbund (FIGC) at det sender ut inspektørar som skal sjekke at klubbane overheld smittevernprotokollen.

– Dei skal sjekke at proffklubbane respekterer retningslinjene i dei ulike protokollane våre, først den som gjeld for individuell trening og frå 18. mai den som gjeld for gruppetrening, heiter det i ei fråsegn frå forbundet.

Det skjedde etter at Corriere della Sera melde at Lazio-spelarane har spelt tre mot tre etter dei individuelle øktene, noko som er i strid med gjeldande retningslinjer.

