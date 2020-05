Formel 1-sesongen byrjar å komme på plass

sport

Fredag vart det klart at britiske Silverstone har vorte samd med Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) om å avvikle to Grand Prix-løp for tomme tribunar i sommar.

– Eg er svært fornøgd med å kunne stadfeste at Silverstone og Formel 1 har inngått ein avtale om å arrangere to løp, seier administrerande direktør Stuart Pringle for Silverstone-bana.

Det kan derimot bli ei utfordring å avvikle løpa sidan Boris Johnson og regjeringa hans har planar om å innføre to vekers karantene for alle som kjem til Dei britiske øyar. Formel 1 prøver å få unntak frå karanteneregelen.

– Løpa vil vere underlagt godkjenning frå regjeringa sidan vi prioriterer sikkerheita for alle involverte og strengt overheld covid-19-reglane, seier Pringle.

Storbritannias Grand Prix skal etter planen arrangerast helga 17.–19. juli. Førebels ser det ut som ein kan starte Formel 1-sesongen med Austerrikes Grand Prix 5. og 12. juli. Også der er det snakk om å avvikle to løp.

Tidlegare fredag vart det klart at Belgias Grand Prix på Spa-Francorchamps-bana kan arrangerast som planlagt 30. august, men utan publikum. Arrangøren har fått dispensasjon av belgiske styresmakter som eigentleg har bannlyst alle store arrangement til september.

Formel 1 håpar å avvikle 15 til 18 VM-rundar denne sesongen.

(©NPK)