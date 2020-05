VG: FHI-notat opna for breiddefotball, men styresmaktene sa nei

sport

VG skriv at FHI førre veke fekk i oppdrag frå Helsedirektoratet å vurdere om det bør skiljast mellom ulike idrettar, basert på kor lenge spelarane har vore i kontakt med kvarandre. Resultatet var eit tre sider langt notat som tilsynelatande opnar vegen for kontakttrening i fotball.

Likevel gjeld framleos kravet om ein meters avstand for alle utanom toppfotballen, som har fått unntak med bakgrunn i ein omfattande smittevernprotokoll.

VG siterer frå notatet: «Vi foreslår at det gjøres en differensiering i grad av kontakt som også tar opp i seg tidsaspektet ved kontakten». Og: «Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden, eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball, hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom, utgjør liten risiko».

FHI stadfestar overfor avisa at dette gjeld breiddeidrett. Det er ikkje stadfesta om det gjeld barneidrett.

Avviser usemje

Helsedirektoratet avviser at dette betyr at det er usemje med FHI om innhaldet i rettleiaren for breiddeidrett.

– Vi har hatt tett dialog og godt samarbeid med både idrettsforbundet og Folkehelseinstituttet før vi saman med FHI laga rettleiaren, seier avdelingsdirektør Jakob Linhave til VG. Han hevdar at FHI-notatet er laga som eit mogleg scenario i lengre perspektiv.

– Det er absolutt ikkje slik at dei seier ja og vi seier nei. På dette området er det inga usemje.

Handball meir risikabelt

I notatet skriv FHI at idrettar som handball vil ha større smitterisiko om det blir tillate nærkontakt, medan det blir opna for nærkontakt i idrettar som bryting om ein har ein fast sparringpartner over tid.

Eit punkt om at smittefaren er svært liten ved bruk av ball og anna utstyr som fleire tek på, vart følgt opp i rettleiaren, noko som mellom anna har ført til at ein i handball kan trene meir som normalt.

I FHI-notatet blir det ikkje tilrådd opning for cupar eller kampar inntil vidare, fordi det vil medføre reising og fare for auka smittespreiing.

Få argument for å forby

For toppidretten står det at det er få grunnar til at ein ikkje skal få trene fullt ut utan omsyn til avstandskrav, all den tid utøvarane lever under eit strengt smittevernregime og det er lett å kontrollere aktiviteten.

«Det må anses som en yrkesutøvelse og en bransje med store interesser, og med lite smittevernfaglige argumenter for fortsatt å forby», står det.

Det blir klart gjort at all idrettsutøving i noverande fase må føregå utan publikum og at ein må sikre at det ikkje tiltrekkjer seg store folkesamlingar.

