Skiforbundet har nominert Johaug til Egebergs Ærespris

sport

Kanalen får stadfesta nominasjonen av Skiforbundets presseansvarlege for langrenn, Gro Eide. Det er skiforbundet som har nominert Johaug til prisen.

– Ja, det vart vedteke av Skistyret i mars i år, skriv Eide i ein SMS.

Egebergs Ærespris blir rekna som den høgaste utmerkinga til norsk idrett og blir gitt til utøvarar som har markert seg i to eller fleire idrettar.

Johaug har ei rekkje VM-gull i langrenn, og i fjor tok ho NM-gull i friidrett både på 10.000 meter og i terrengløp.

Nominasjonen er likevel kontroversiell. I statutta til Egebergs Ærespris heiter det mellom anna at «Kandidaten skal vere ein god rollemodell for idrettens grunnverdiar». Johaugs dopingdom frå 2017 gjer at fleire har teke til orde for at ho ikkje bør få prisen.

Børre Rognlien, som leiar komiteen som deler ut Egebergs Ærespris, vil ikkje kommentere kven som er nominert til prisen som skal delast ut seinare i år.

