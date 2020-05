Skandale på gang i Italia: Sicilia-mafia mistenkt for fiksing av fleire hundre travløp

sport

91 personar er arresterte, og avisa La Repubblica melder ifølgje svenske Travronden at heile 500 er involverte. Etterforskarane skal sitje på eit omfattande bevismateriale, mellom anna lydopptak frå mange telefonsamtalar, om at utfallet av løp skal vere arrangert før start.

Det kan vise seg å vere den største saka i sitt slag i verda nokon gong.

I materialet til etterforskarane kjem det fram at den avdøde mafiabossen Toto Riina var involvert saman med tett opp mot 100 andre personar med bindingar til dei kriminelle organisasjonane.

I desember 2018 slo italiensk politi til og arresterte ti kuskar og trenarar med tilknyting til La Favorita-banen i Palermo på Sicilia. Det var starten på opprullinga av saka.

Dei fiksa løpa skal ha funne stad på minst fem baner frå Siracusa i sør til Torino i nord. Mutinga og truslar om vald er blant ingrediensane i saka som kan omfatte fleire hundre travløp.

Italias mest kjende kusk dei siste 20 åra, var i fleire år under etterforsking for å ha delteke i løp som var rigga før start. Men det har ikkje komme nokon tiltale, og truleg blir det inga straffeforfølging i den saka. Men mafiasaka som La Repubblica omtaler, kan føre til eit ras av tiltalar. Det kan òg vise seg at store namn i italiensk travsport er involvert.

I 2017 vart Italias beste hest, Unicka, kidnappa frå stallen sin i Toscana. Ha har ikkje kommen til rette og blir anteken å vere død.

– Dette dreier seg truleg om mafiaen, sa den svenske travtrenaren Jan Nordin.

Han jobba i fleire tiår i Italia.

For halvannan veke sidan fekk italiensk travsport ein ny nedtur. Då vart den mest suksessrike travtrenaren i landet, Alessandro Gocciadoro, pålagt ei langt utestenging frå løp i Sverige. Dette skjedde etter at ein av hans tilsette gav ein hest to knallharde piskeslag under oppvarminga til eit løp i Örebro. Det vart fanga opp på TV og førte til raseri i travmiljøet i Sverige.

