Santa Clara med 143 mils reise til heimekampane

Klubben held til på Azorane langt ute i Atlanterhavet, men der er det strenge karantenetiltak for tilreisande for å unngå koronavirussmitte. Alle som kjem til øyane, må sitje 14 dagar i karantene, og det går ikkje for bortelaga om serien skal spelast ferdig på nokre korte sommarmånader.

I staden må Santa Clara flyge til fastlandet og etablere ein base på treningsanlegget til Portugals fotballforbund, Cidade do Futebol utanfor Lisboa. Der skal laget både bu, trene og spele heimekampane sine.

Santa Clara var på 9.-plass då serien vart avbroten i mars. Når han blir sparka i gang igjen, innleier øybuarane med heimekamp mot tredjeplasserte Braga på anlegget der Cristiano Ronaldo og resten av Portugals europameistrar pleier å førebu seg til viktige landskampar.

– Dette må vi gjere for å verne helsa til folk på Azorane. Uansett kvar vi speler, vil vi alltid ha Azoranes folk i hjarta våre og Azoranes flagg på brystet, i kamp for meir positiv portugisisk fotball, heiter det i ei fråsegn på nettstaden til klubben.

