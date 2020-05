Nederlandsk rett gav fotballforbundet medhald

sport

Dommar Hans Zuurmond gjorde det klart at fotballforbundet i Nederland (KNVB) hadde myndigheit til å treffe avgjerda si om at det verken skulle vere opp- eller nedrykk i den avbrotne sesongen, men kalla handteringa av saka klønete.

– Tiltaket til styresmaktene mot koronaviruset gjorde at sesongen ikkje kunne spelast ferdig, og forbundet hadde ryggen mot veggen. Dei måtte treffe ei avgjerd. Det er bittert for Cambuur og De Graafschap at den fall ut i deira disfavør, men eg kan ikkje omgjere avgjerda, sa han.

Eric Gudde, som er direktør for profesjonell fotball i KNVB, ser ingen grunn til å hovere.

– Det er berre taparar i denne saka. No håper eg vi kan leggje ho bak oss, sa han ifølgje NOS og gav òg dommaren rett i at avgjerda vart dårleg handtert.

– Vi gjorde ein grundig jobb før vi trefte avgjerda, men i utføringa rota eg det til, sa han.

Det vart heller ikkje kåra nokon meister i Nederland, der Ajax og AZ Alkmaar duellerte om tittelen.

(©NPK)