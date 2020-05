Mourinho til kollegaene: – Vil de ikkje spele, så bli heime og sjå Bundesliga på TV

sport

Mange managerar skal på videokonferansen på onsdag med ligaen ha uttalt at 12. juni er for tidleg, at spelarane ikkje rekk å komme i form og derfor vil risikere skader. Mourinho rykte torsdag ut for å presisere at han ikkje har bede om utsetjing.

– Eg synest ikkje utsegnene mine under møtet er rettferdig reflektert i omtala til media. Eg har ikkje bede om utsetjing, seier portugisaren i ei fråsegn.

– Eg vil at vi skal trene, og eg ønskjer desperat at Premier League startar opp så snart det er trygt. Særleg no når vi ser andre ligaer gjere seg klare til å spele igjen.

Klare ord

Endå klarare sa han det under møtet på tysdag, skal vi tru Daily Mirror, som hevdar å kjenne bodskapen til Mourinho då managerane etter tur fekk uttrykkje sitt syn.

– Vil de ikkje spele, så bli heime og sjå Bundesliga på TV, skal han ha sagt.

Pep Guardiola (Manchester City), Frank Lampard (Chelsea), Nigel Pearson (Watford) og Graham Potter (Brighton) skal ha vore svært skeptiske til forhasta oppstart.

Jürgen Klopp (Liverpool) og Carlo Ancelotti (Everton) skal ha uttrykt ønske om å komme i gang, men berre når det er heilt trygt å gjere det.

Ivrar etter trening

Crystal Palace-manager Roy Hodgson, som er 72 år gammal og tilhøyrer risikogruppa, sa at han meiner det er tryggare å vere på treningsbana enn å gå i matbutikken.

Mourinho ivrar òg etter å trappe opp treningsaktiviteten.

– Eg er stolt av måten spelarane mine har halde den fysiske forma ved like. Dei har vore veldig profesjonelle i arbeidet som er gjort heimanfrå, men no får vi bruke treningsanlegget vårt igjen, og vi ventar på klarsignal til å starte gruppetrening, noko eg håpar vi får.

