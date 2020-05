Idrettsministeren opna døra for Premier League-spel i juni

sport

– Styresmaktene opnar døra for at elitefotball kan spelast i juni under trygge forhold. I samband med dette bør ein utvide moglegheita til å sjå direkteoverføringane og sørgje for at inntektene som blir genererte støttar heile fotballfamilien, heiter det i ei fråsegn frå Dowden etter møtet.

Ministeren kalla møtet «positivt» og sa at det var eit steg mot gjenopptaking av elitefotballen.

Eit vilkår for at elitefotball kan spelast er at det skjer for tomme tribunar og at den strenge smittevernprotokollen blir overhalden.

Dowden gjorde det klart at dei bestemmande organa i fotballen må ferdigstille planane før eit endeleg klarsignal frå styresmaktene kan givast, men sa at det er vilje til å få det til for tilhengjaranes, fotballens og heile samfunnet si skuld.

– Vi var alle samde om at vi berre går vidare med planane dersom det er trygt. Helsa til spelarar, trenarar og andre involverte kjem først, sa ministeren og lova rettleiing og støtte frå helseekspertane i styresmaktene på vegen vidare.

(©NPK)