Endringar i formel 1-sirkuset – Ricciardo stadfesta klar for McLaren

McLaren-laget stadfestar at australiaren Daniel Ricciardo køyrar for dei frå neste år. Nyheita kjem to dagar etter sjokkmeldinga om at Ferrari og Sebastian Vettel avsluttar samarbeidet sitt etter årets sesong.

McLaren gjer det samtidig klart at Carlos Sainz forlèt laget etter 2020-sesongen. Ricciardo og 20-åringen Lando Norris blir førarane laget skal satse på.

– Å hente inn Daniel er nytt steg framover i den langsiktige planen vår, og det vil gi ein spennande, ny dimensjon til laget, uttaler McLaren-direktør Zak Brown.

Trio roterer?

Skal ein tru internasjonale medium som dekkjer Formel 1-sporten tett, kan det liggje an til eit byte der Vettel erstattar Ricciardo i Renault neste år, medan Sainz fyller tomrommet etter Vettel i Ferrari sidan det britiske laget hentar inn Ricciardo.

Vettel hadde vorte verdsmeister fire gonger for RedBull då han skreiv under for Ferrari frå 2015-sesongen. Men tyskaren har ikkje klart å gi det italienske storlaget VM-tittelen det så sårt har ønskt seg.

32-åringen får rett nok kanskje ein siste sjanse til det i år. Det er ikkje heilt bestemt når sesongen kan starte opp etter koronakrisa, men Formel 1-leiinga har eit uttalt mål om å kome i gang i juli.

