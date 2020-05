Carlsen lanserte sjakk-tour: Toppspelarar, premiepott på 10 millionar og sendingar på TV 2

sport

Presentasjonen av sjakktouren vart gjort i Oslo sentrum torsdag ettermiddag. Den norske verdsmeisteren følgjer opp suksessen med online-turneringa Magnus Carlsen Invitational, og den første turneringa blir spelt frå 19. mai.

– Det er ikkje noko som tyder på at det blir turneringar ved sjakkbrettet med det første. Dette vil fylle eit tomrom både for spelarar og for gamle og nye sjakkfans rundt om i verda, sa Carlsen.

Nettstaden Chess.com vil sørgje for kommentering av turneringane på ni språk. I Noreg skal heile touren i tillegg blir send direkte på TV 2.

– Sjakk er ei attraktiv og populær rettigheit, og Magnus Carlsen har klare tankar om korleis han vil stimulere interessa ytterlegare. Det er ei spennande utvikling vi er svært glade over å få vere med på, seier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 til chess24.com.

Ei rekke av dei beste spelarane i verda vil delta i Carlsens tour. I neste turnering, som har fått tilnamnet Rapid Challenge, deltek mellom andre Hikaru Nakamura, Sergej Karjakin, Ding Liren, Alireza Firouzja og Levon Aronian.

