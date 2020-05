Premier Leagues eldste fryktar ikkje koronaviruset

sport

Crystal Palace-sjef Hodgson melder seg klar til å leie spelarane sine på treningsfeltet når dei får klarsignal for det.

I utgangspunktet innførte styresmaktene i Storbritannia retningslinjer som la betydelege avgrensingar for kva kontakt personar over 70 år kunne ha med andre, men regjeringa skal sidan ha letta på desse. Dermed ligg det an til at Hodgson leiar laget, ifølgje Sky Sports.

Trenarveteranen er samtidig i risikogruppa for koronasjukdom på grunn av alderen sin. I eit intervju med bein Sports seier Hodgson at han ikkje er redd.

– Alder er alder, ikkje sant? Det handlar om korleis du føler deg. Alderen din gjenspeglar ikkje forma di, korleis du føler deg eller kor kapabel du er til å gjere jobben din, seier mannen som trena Viking i 2004 og 2005.

I form

– Eg føler meg på alle måtar i like god form som 10. mars. Kanskje til og med betre, fordi denne perioden har gitt meg betre moglegheit til å jobbe med den fysiske forma mi enn det eg hadde då eg jobba dagleg, seier Hodgson.

Han seier samtidig at han vil vere veldig fornøgd den dagen han kan starte å jobbe igjen. Dersom det er spelarar som er bekymra for å starte opp igjen med kontakttrening og fotball, blir det opp til klubben å handtere, ifølgje Crystal Palace-manageren.

– Det blir eit tema for den enkelte og for klubben. Eg kjem til å bøye meg for kva enn klubben bestemmer når det gjeld det. Eg ville vorte veldig overraska dersom styreleiar Steve Parish ikkje ville vere forståelsesfull overfor ein spelar som har reservasjonar mot å spele. Eg er sikker på at han ville ha løyst den situasjonen, seier Hodgson.

Det blir jobba intenst med å ta opp att kampaktiviteten i Premier League. Når ballen kan rulle igjen er samtidig usikkert.

(©NPK)