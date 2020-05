NFF-direktør tvilar på breiddestart før sommaren – kretsar varslar halv serie

sport

Aktiviteten i Fotball-Noreg er på veg opp som følgje av avgjerda til regjeringa om å opne for trening i større grupper. Samtidig er vegen fram mot kampaktivitet framleis lang.

I Norges Fotballforbund og kretsane går planlegginga av ein sesong som blir alt anna enn normal føre seg. Håpet er framleis å kome i gang med kampar i barne- og ungdomsfotballen før sommarferien.

– Vi kan setje i gang umiddelbart med trening og seriekampar dersom det blir opna for det, seier NFFs direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen, til NTB.

Veldig realistisk synest det likevel ikkje å vere.

– Det verkar mindre sannsynleg med serieoppstart i både breiddefotballen og for barn og unge før sommaren etter at dei nye reglane kom. Per i dag ser det ut til at det først blir full oppstart med serie og kamp i august. Men vi har alle moglege scenario klare, seier Hansen.

Halv serie og fleire bortekampar?

Akershus fotballkrets set normalt opp 10.000 kampar i løpet av ein sesong. Tysdag sende kretsleiinga ut ein oppdatert serieplan til sine aktive. Den gir eit bilde av situasjonen viruskrisa har skapt for fotballen på kretsnivå.

I planen blir det fastslått at uvissa framleis er stor rundt gjennomføringa av 2020-sesongen. Håpet er samtidig at det kan la seg gjere å spele kampar frå og med august.

Endringane blir samtidig store. Normalt blir meir enn halvparten av kampane i kretsen avvikla før ferien. No må tyngde i staden leggjast på hausten.

«Dette vil bli utfordrende. Hovedsakelig fordi enkelte klubber har stor aktivitet, ikke disponerer kunstgress eller har tilstrekkelig lys», skriv kretsen, men understrekar at opplegget er gjennomførbart.

På dei aller fleste nivåa blir det varsla berre enkle seriar der laga møtest éin gong. Sesongstart på kort varsel og fleire kampar enn normalt på bortebane er andre moglege konsekvensar.

Bekymra for fråfall

Rogaland Fotballkrets varsla allereie i april at det på seniornivå blir gjennomført berre enkel serie i fotballsesongen 2020. Nær sagt alle kampar er utsette til hausten.

– Det er forskjellar blant kretsane og blant klubbane, men vi har ein bra oversikt og kontroll over kva lag som er i gang. Vi jobbar veldig samla med utfordringane vi står i no, seier NFF-direktør Hansen.

Ei undersøking NFF har gjort viser at berre 30 prosent av fotballklubbane på landsbasis har hatt aktivitet i barnefotballen dei to siste vekene. Utfordringane i barnefotballen er store.

Hansen er bekymra for at dei som av ulike grunnar ikkje har kome i gang med fotball, fell frå.

– Det er den gruppa vi trur fråfallet kan komme mest frå, ja. Blant ungdommane er det igjen dei mest utsette gruppene som forsvinn først, så der er det ekstra grunn til bekymring.

Mange permitterte

Mange tilsette på kretsnivå er òg permitterte som følgje av virussituasjonen.

– Det er permisjonsgrad blant alle i kretsane. Det er omfattande. Vi gjer fortløpande vurderingar rundt å komme tilbake i endå større grad. Økonomien er utsett no. Vi har sterkt redusert kapasitet i kretsane, og det er ei pågåande vurdering når vi kan vere tilbake, seier Hansen.

Når helsestyresmaktene kan kome til å lette ytterlegare på restriksjonane rundt idretten, slik at breidda og dessutan barne- og ungdomsfotballen kan ta eit nytt steg i retning kampaktivitet, er usikkert.

