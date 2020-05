NBA ventar på virusutviklinga 2–4 veker før avgjerd om sesongen

sport

Det har han informert klubbeigarar og spelarrepresentantar om, ifølgje fleire nordamerikanske medium.

Silver kom med tidsanslaget for ei avgjerd i ein videokonferanse med klubbeigarane, ifølgje The Athletic og ESPN. Det er første gong det er antyda ei tidsramme for avgjerd om å halde fram sesongen i basketballigaen som vart avbroten 12. mars.

– NBA ventar ein månad til før det blir treft ei avgjerd. Dei ventar på fleire data som viser kor alvorleg viruset er for folk i alderen vår, tvitra Los Angeles Lakers-spelar Jared Dudley.

– No er vi i ein situasjon der det handlar om helse, og slik må det vere. Sidan vi får fleire data får vi vite meir om kor trygt det vil vere å spele. Det kjem.

NBA vil studere smitteutviklinga, finne ut meir om kven som blir alvorleg sjuke og korleis andre idrettsligaer handterer testing og vegen tilbake til konkurransar.

(©NPK)