Knallhardt PGA-regime ventar Hovland: Nøye overvaking, daglege virustestar og eigne charterfly

Hovland og Kristoffer Ventura er norske innslag i golfeliten. PGA-touren skal starte 11. juni i USA utan publikum, og spelarane gjer comeback under eit svært strengt regime. Det er tidlegare meldt at touren har planlagt for å gjennomføre opp til 1 million covid-19-tester i 2020.

Ein spyttprøve skal sendast til analyse og komme tilbake negativ før ein får delta i første turnering, og i tillegg må spelarane kvar dag levere svar på eit spørreskjema og dessutan måle kroppstemperaturen, skriv mellom anna Daily Mail og viser til Golf Channel.

Det er lagt klare restriksjonar på kor mange personar kvar spelar kan ha med i støtteapparatet. Caddiene får lov til å bere golfbagen til spelaren sin, men kan ikkje vere borti køllene på nokon måte.

Caddiene kan òg halde flagga og rake i bunkerane, men då må alt materiell blir desinfisert umiddelbart i etterkant.

Arrangøren legg òg band på bevegelsesfridommen til spelarane, og det vil ikkje vere lov til å ete på restaurantar. Sannsynlegvis vil spelarane innkvarterast på hotell rekvirert av PGA.

Dersom nokon involverte på touren testar positivt for covid-19, må vedkommande isolere seg i ti dagar og framvise to negative testar for å kunne kome tilbake.

Om ein spelar viser seg covid-19-sjuk undervegs i ei turnering, vil han få premiepengar på nivå med kva sisteplassen etter runde fire er verd.

Touren set òg opp eigne charterfly som skal ta spelarar, trenere og caddier til dei ulike turneringane.

