Johan Olsson gir seg som svensk landslagstrenar

– Eg kjem ikkje til å ha meir med det svenske landslaget å gjere, seier den tidlegare femmilsmeisteren til SVT.

Olsson la opp for tre år sidan. Han var teknikkansvarleg for dei svenske herreløparane førre sesong. Han er kritisk til at han ikkje har høyrt noko frå landslagsleiinga etter sesongen.

– Om ingen snakkar med deg i det heile i mai så forstår ein at ein ikkje er ein del av framtidsplanane. Eg har forståing for at det har vore anna som har opphalde dei, men eg synest det er litt rart at dei ikkje gjer ei evaluering med nokon som har jobba så nært A-landslaget, seier han.

Den nye landslagssjefen Anders Byström gir eit anna bilde av situasjonen.

– Vi har snakka saman sist førre veke. Vi har dessutan hatt kontakt via både telefon og sms, seier Byström til SVT.

Det har vore turbulent i det svenske langrennslandslaget det siste året, og mange leiarar har gått frå stillingane sine. Torsdag skal landslaga og organisasjonen for neste sesong bli presenterte.

