Heit debatt då Bundesliga-klubbene diskuterte opp- og nedrykk

Klubbane diskuterte tilrådinga i ligaen om at ein i så fall vil kåre ein meister og avgjere opp- og nedrykk ut frå kampane som er spelte. DFL-styret tilrår at to klubbar då skal rykkje ned og opp mellom 1. og 2. Bundesliga.

Kicker skriv at ti klubbar stemde for DFL-forslaget og åtte mot. Den tidlegare debatten blir skildra som oppheita. Torsdag skulle ei avgjerd fattast i saka, men den videokonferansen er på grunn av dei djupe motsetningane som vart avdekte utsette ei veke.

Sjølv i spørsmålet om å prøve å fullføre sesongen var det usemje. Ein av dei 18 klubbane stemde mot gjenopptaking av serien, noko som skjer førstkommande laurdag.

Paderborn og Werder Bremen, som nett no ligg på nedrykksplass, skal ha stilt seg spesielt negativt til tilrådinga frå DFL-styret.

Klubbane i 2. Bundesliga skal ha ein liknande konferanse torsdag, men plenumskonferansen for dei 36 klubbane er utsette til neste veke.

