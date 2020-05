Håndballstorheit i økonomisk krise: Spelarane kan forlate klubben om dei vil

sport

På grunn av anstrengd økonomi i kjølvatnet av viruspandemien må DHK inn og reforhandle løpande kontraktar for å spare pengar. Samtidig blir spelarane då gitt moglegheit til å byte arbeidsgivar.

– Den økonomiske situasjonen er slik at styret har eit ansvar for å sørgje for at klubben består. Vi verken tør eller vil gamble på at inntektene vil auke med ein million i løpet av hausten, seier klubbleiar Svein-Erik Bjerkrheim til avisa.

Onsdag hadde han møte med spelarane.

– Det var godt å få ein situasjonsrapport og høyre korleis dei tenkjer framover. Bjerkrheim er ein mann med blått hjarte, og han har teke tak her. Det er godt å vite at han har fått til ting tidlegare, og det gir ein tryggleik, seier profilen Joakim Hykkerud

Han blir med klubben vidare.

Trenaren Kristian Kjelling meiner klubben gjer klokt i å ta forholdsreglar.

– Dette er kjipt for alle. Men eg glad for å ha ein arbeidsgjevar som ser framover og ikkje ønskjer å komme i ein situasjon i oktober der dei plutseleg er nøydde til å komme med drastiske tiltak. Det er fornuftige og kompetente folk som tek kutta no. Så får vi håpe at alle blir med vidare, seier Kjelling til Drammens Tidende.

(©NPK)