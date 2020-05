Gullpucken til Haukeland og Fischer

sport

Prisen blir tildelt den norske spelaren som gjennom spel på klubb- og landslag har vore den fremste utøvaren i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkinga som kan bli gitt til ein spelar i norsk ishockey.

Haukeland har hatt det store gjennombrotet sitt på internasjonalt nivå denne sesongen. Han har vore sisteskanse i KooKoo, som tok ein sterk femteplass i den finske ligaen.

Han var òg tilsikta ein plass på det norske landslaget i VM, som vart avlyst. Han spelte 50 av 59 seriekampar for KooKoo, og den individuelle statistikken hans plasserte han blant dei beste målvaktene i Finland.

Mathea Fischer har denne sesongen hatt ei sentral rolle for laget sitt University of British Columbia (UBC) i Canada, der ho har vore kapteinen på laget. Ho tek alltid stort ansvar på bana, er påliteleg og anvendeleg, noko som gjer at ho blir nytta i alle fasane av spelet. I sluttspelet heva ho spelet sitt ytterlegare og var den mest effektive spelaren på laget, heiter det mellom anna i vurderinga til ishockeyforbundet.

