Fakta om Nora Mørk

* Namn: Nora Mørk
* Fødd: 5. april 1991 (29 år)
* Klubb: CSM Bucureşti (Romania)
* Tidlegare klubbar: Njård, Bækkelaget, Aalborg (Danmark), Larvik, Györ (Ungarn).
* Landskampar/mål: 117/566
* Merittar med landslaget: Tre EM-gull (i Danmark/Noreg i 2010, i Kroatia/Ungarn i 2014 og i Sverige i 2016), VM-gull (i Danmark i 2015), VM-sølv (i Tyskland i 2017), OL-bronse (i Brasil i 2016).
* Individuelle merittar: Fire meisterligatitlar (med Larvik i 2010/11 og med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19), fem seriegull i Noreg (med Larvik i 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15 og 2015/16), fem cupgull i Noreg (med Larvik i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015), tre seriegull i Ungarn (med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19).
* Aktuell: Har operert ti gonger for menisk- og kneskadar. Er tilbake i full trening no.
(©NPK)