sport

Ein politirassia i lokala til Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) i Austerrike i februar 2018 vart starten på saka.

Tolv personar er mistenkte. Ti av desse for det politiet kallar dopingbedrag. Besseberg og éin annan person er sikta for grov korrupsjon.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle seier dette til TV 2 om utviklinga i saka.

– Økokrim har vorte bedne av austerrikske styresmakter om å overta etterforskinga mot Anders Besseberg. Etterforskinga gjeld grov korrupsjon. Av omsyn til vidare etterforsking ønskjer vi ikkje å kommentere ytterlegare på noverande tidspunkt.

Besseberg ønskjer ikkje å uttale seg til TV 2. Han har heile tida tilbakevist at han har fått pengar for å manipulere og skjule positive dopingprøvar hos russiske skiskyttarar.

– Eg meiner at eg ikkje har gjort noko gale. Så slik sett så fryktar eg ikkje noko, sa Besseberg til NTB då saka vart kjend for vel to år sidan.

Slutta

I november 2018 kom det fram at Antidopingbyrået WADA i ein konfidensiell rapport hevda at russarar bestakk IBU-leiarar for å halde dopingsaker skjulte. Rapporten førte til at austerriksk politi i april gjennomførte ein rassia mot IBU-hovedkvarteret i Salzburg.

Det vart innleia etterforsking mot IBUs dåverande president Besseberg og generalsekretær Nicole Resch, og det vart òg gjennomført ein rassia i Noreg. I WADA-rapporten vart det òg hevda at delegatar vart bestukne for å velje Tjumen i Russland til VM-arrangør i 2021.

Besseberg gav seg som IBU-president kort etter at etterforskinga mot han starta.

Det er uklart om og når det eventuelt blir teke ut tiltalar i saka.

(©NPK)