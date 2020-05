Bayern-topp forventar at milliardar ser Bundesliga-restarten

sport

– Bundesliga er no den første store ligaen i verda til å starte opp igjen. Og viss Bundesliga er den einaste ligaen rundt om i verda som blir send på TV, forventar eg at milliardar kjem til å sjå på, seier Rummenigge i eit intervju med Sport Bild onsdag.

Den tyske ligaen tek opp att kampaktiviteten etter koronapausen 16. mai, og det skjer under ei rekke strenge tiltak og retningslinjer. Laurdag blir det spelt seks Bundesliga-kampar, mellom dei lokalderbyet mellom Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og Schalke.

Same dag speler Hoffenheim heime mot Hertha Berlin i eit oppgjer som potensielt får tre nordmenn på bana. Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbreid speler for Hertha, medan Håvard Nordtveit speler for Hoffenheim.

Dagen etter møte serieleiar Bayern München Julian Ryersons Union Berlin. Alle kampane kjem til å gå for tomme tribunar.

Rummenigge meiner det berre er positive sider ved at så mange kjem til å få med seg kampane komande helg.

– Det blir ikkje berre reklame for fotballen i landet, men for heile landet og spesielt tysk politikk, som gjorde dette mogleg med ei veldig god tilnærming, seier Bayern-sjefen.

– Då eg var liten gut, var «Made in Germany» eit varemerke. Det har vorte borte dei siste åra. Restarten av Bundesliga viser at «Made in Germany» absolutt er tilbake, legg han til.

Bayern toppar tabellen, fire poeng føre Haaland og Dortmund. Ni serieomgangar står att å spele.

