Raja vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg

I revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram tysdag, blir det lagt opp til å auke ordninga med 55 prosent til 301 millionar kroner.

– Med dette forslaget vil regjeringa gjere det mogleg for alle dei 532 søknadene som ligg til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet å få innvilga full momskompensasjon for idrettsanlegga sine, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Dersom løyvinga over statsbudsjettet ikkje hadde rokke til full kompensasjon, ville det vorte ein lik prosentvis avkorting for alle godkjende søkarar. Dette blir unngått dersom Stortinget godkjenner regjeringsforslaget.

– Ei avkorting ville ramma enkeltlag som har investert i eigne idrettsanlegg hardt. Å sikre full kompensasjon av anleggsmomsen er derfor eit viktig og riktig tiltak for å betre den akutte situasjonen, seier Raja.

Innfrir krav frå NIF

Idrettspresident Berit Kjøll har frå før vore svært tydeleg på at ho krev full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ho gler seg derfor over opplysningar frå NTB om at regjeringa igjen vel å innfri kravet.

– Føresett at dette blir stadfesta i revidert nasjonalbudsjett, er vi veldig glade for at regjeringa sikrar full kompensasjon på anlegg. Dette er positivt for økonomien til idrettslaga det gjeld, og det gir føreseielegheit for dei som har teke opp lån for å byggje anlegg både no og for framtida, seier Kjøll til NTB.

Ho forventa samtidig at regjeringa skulle auke løyvinga frå dei 194,5 millionane som opphavleg var sette av.

– Vi har fått innvilga full momskompensasjon i fleire år på rad, og det er vi glade for. Dette betyr svært mykje for anleggsutviklinga i norsk idrett, seier idrettspresidenten.

Glede

Idrettspolitisk talsperson i Høgre, Tage Pettersen, er glad for at regjeringa har funne ekstra middel til idretten under koronasituasjonen.

– Dette er ein gledas dag for svært mange norske idrettslag og -klubbar. Dette inneber òg at regjeringa for sjuande året på rad sørgjer for hundre prosent dekning av momskompensasjon for dei godkjende anleggssøknadane i idretten, seier han.

Ordninga om momskompensasjon for idrettsanlegg rettar seg mot idrettslag og andre frivillige organisasjonar som byggjer anlegg og som søkar tilskot frå spelemidla. Ho er ikkje open for kommunar og fylkeskommunar, som har eigne kompensasjonsordningar.

